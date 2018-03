AZ Groeninge voor rechtbank

De vrouw had psychische problemen en was opgenomen in het ziekenhuis . Daar kon ze het raam van haar kamer openen en sprong ze naar beneden. De vrouw stierf. Haar kinderen stellen zich nu burgerlijke partij.

De feiten gebeurden in 2014 op de oude campus Loofstraat die intussen gesloten is. Het ziekenhuis staat terecht omdat het volgens de kinderen te weinig voorzorgsmaatregelen nam en dus de onopzettelijke dood veroorzaakt heeft. Het hele onderzoek heeft lang geduurd maar de kinderen zijn tevreden dat de zaak nu voor de rechtbank komt. Ze willen dat het ziekenhuis zijn verantwoordelijkheid neemt. AZ Groeninge geeft zelf voorlopig geen commentaar.

Op 17 september zullen de advocaten pleiten in de zaak.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813.