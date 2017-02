AZ Sint-Augustinus Veurne wordt az West

Er is ook een nieuw logo en een nieuwe patiëntgerichte website. "De opdrachtverklaring van het ziekenhuis was aan een update toe", luidt het in een persmededeling. "De samenleving waarin we leven en werken, is de laatste 20 jaar immers enorm geëvolueerd. Ook de gezondheidszorg en de visie op goede gezondheidszorg is veranderd. Kwaliteit is vandaag niet langer vrijblijvend: we moeten bewijzen dat we goede kwaliteit van zorg leveren". Paul Verhaeghe, voorzitter van de raad van bestuur: “We waren op zoek naar een naam die de lading beter dekt: we zijn er voor iedereen uit de streek, ongeacht levensbeschouwing.”

Het az West is een regionaal ziekenhuis met ongeveer 650 medewerkers en artsen. Het telt zowat 260 bedden voor klassieke & daghospitalisatie. Het is daarmee jaarlijks goed voor meer dan 9000 opnames en zo’n 13.000 ambulante patiënten.