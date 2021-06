AZ Sint-Jan behandelt eerste Europese patiënt met nieuwe hartkatheter

Het gaat om Cardionomic Cardiac Pulmonary Nerve Stimulation (CPNS), een tijdelijke behandeling die bedoeld is om patiënten met hartfalen die longoedeem ontwikkelen sneller uit de acute fase te helpen zonder uitdroging van de nieren.

CPNS is gericht op patiënten met hartfalen die in het ziekenhuis zijn opgenomen met tekens en symptomen van bloedophoping in een orgaan, ondanks maximale medische therapie. Het gaat om patiënten die onvoldoende bloed naar hun organen krijgen of niet goed reageren op vochtafdrijvende medicatie.

De toepassing van de CPNS-techniek houdt in dat de interventiecardioloog in de rechterlongslagader een katheter inbrengt die een zenuwknooppunt tijdelijk elektrisch stimuleert om zo de samentrekking van het hart te verbeteren.

De gebruikelijke behandeling voor deze patiënten bestaat uit diuretica, maar die is sterk belastend voor de nieren. Eens de patiënt uit de acute fase komt, wordt de katheter opnieuw verwijderd.