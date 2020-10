AZ Sint Jan Brugge "klaar voor drukte", maar crisis weegt ook mentaal

Ook de West-Vlaamse ziekenhuizen verwachten dat de piek op het eind van de herfstvakantie zal komen. In het AZ Sint-Jan in Brugge schakelen ze ook extra psychologen in, want het is ook psychologisch knap lastig.

Ook het AZ Sint-Jan ziet een toevloed aan coronapatiënten op zich komen, maar is klaar om de patiënten op te vangen. In Brugge liggen nu 45 patiënten met covid-19, 17 onder hen op intensieve zorgen. Het ziekenhuis heeft met Henri Serruys ook een campus in Oostende. Daar liggen vijftien coronapatiënten, één van hen op intensieve zorgen.

Alles samen zit AZ Sint-Jan nu op beide campussen op een verdubbeling in vergelijking met vorige week. Al zitten ze nog niet aan de helft van de capaciteit op intensieve zorgen. Het ziekenhuis moet 60 procent van de bedden op intensieve zorg vrijhouden. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de werking maar gewone zorg gaat zo veel mogelijk door. Ook de dagkliniek.

Mentaal lastiger

Ondertussen heeft iedereen het moeilijker. De nieuwe verstrengde maatregelen wegen zwaar, niet alleen op het ziekenhuispersoneel, zegt voorzitter Pablo Annys van het AZ Sint-Jan: "We hebben twee tot drie extra psychologen vrijgemaakt om patiënten die het moeilijk hebben tijdens corona op te vangen. We merken ook dat die psychologen meer mensen over de vloer krijgen." (lees verder onder foto)

In het Huis van de Bruggeling is er ook een coronameldpunt. Er zijn ook een honderdtal babbelbuddies die naar eenzame mensen gaan, al dan niet digitaal. Zij helpen nu een honderdtal eenzame mensen.