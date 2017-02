AZ Sint-Jan Brugge niet opgezet met fusieplan

Het AZ Sint-Jan in Brugge is helemaal niet opgezet met de intentie van het AZ Sint-Rembert van Torhout om een fusie aan te gaan met het AZ Delta in Roeselare.

Beide ziekenhuizen werken al langer samen en er liepen gesprekken om tot een gelijkaardige integratie van beide ziekenhuizen te komen. Maar Sint-Rembert gaat nu in zee met het AZ Delta, dat vestigingen heeft in Roeselare en Menen. Dirk de Fauw, voorzitter van de Algemene Vergadering van het AZ Sint-Jan, reageert verrast en boos. Hij heeft het over een "verborgen agenda".

"Wij vermoeden dat men eigenlijk op twee paarden heeft gewed. Want een overeenkomst tot fusie breng je niet in enkele dagen tot stand", zegt hij. "Men heeft ons laten tekenen op 21 december en tegelijkertijd is men met Roeselare beginnen spreken. Dat is niet normaal, want we hadden de verdeling gemaakt in West-Vlaanderen tussen drie regio’s.

Houding verandert

Directeur Wim Allemeersch van het Sint-Rembertziekenhuis liet gisteren weten dat hij wil bekijken of het huidige raamakkoord met Sint-Jan stopgezet en veranderd kan worden of kan uitgebouwd worden in het kader van een supraregionale samenwerking. Maar in Brugge zijn ze nog altijd niet bekomen van de afgesprongen fusie en dus houden ze de boot af. "Onze houding ten aanzien van Torhout zal wel wijzigen. Wanneer zij ons om gunsten vragen, zullen we daar nog even over nadenken".

"