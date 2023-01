AZ Sint-Jan redt in decompressiekamer elk jaar 50 levens na CO-vergiftiging

Na CO-vergiftiging krijgen patiënten zo snel mogelijk zuurstof binnen. In Brugge hebben ze nu 20 jaar ervaring met die acute, levensnoodzakelijke behandeling. Richard Randour, spoedverpleegkundige AZ St.-Jan Brugge: "Dat zijn riskante situaties, zowel voor de begeleider als de patiënten, Daarom is er een professioneel team om ervoor te zorgen dat de behandeling een succes wordt."

In het AZ St-Jan komen nagenoeg alle CO-vergiftigingen uit de regio binnen. Ook in Zeebrugge is er een toestel, maar dat is bestemd voor vooral militaire duikongevallen. In de MUG-wagen krijgen CO-slachtoffers eerst en vooral zuurstof via een gewoon masker. Maar dit hyperbaar toestel kan meer. "Dat wil zeggen dat we zuurstof in een hoge concentratie en op hogere druk gaan toedienen om nog sneller die CO uit het lichaam te krijgen."