AZ Sint-Jan stelt nieuwe MUG heli voor

Deze middag werd de nieuwe MUG helikopter EC-135 voorgesteld aan het AZ Sint-Jan in Brugge. De vorige helikopter vertoonde teveel technische mankementen en was dus aan vervanging toe.

Het nieuwe toestel, geproduceerd door Airbus, is van het type waarmee overal in Europa MUG-interventies uitgevoerd worden.

Dit toestel heeft een grotere binnenruimte dan de vorige helikopter. Zo kan de de patiënt in meer comfortabele omstandigheden vervoerd worden, zowel zittend als volledig liggend. Daarbij heeft toestel heeft ook een snellere opstarttijd.

De MUG-helikopter wordt vooral ingezet in landelijk, minder vlug bereikbaar gebied of bij incidenten waarbij snelheid van het grootste belang is. De gemiddelde snelheid, inclusief opstijgen en landen, bedraagt 180 kilometer per uur. Het interventiegebied van de MUG-Heli omvat de gehele provincie West-Vlaanderen, een groot stuk van Oost-Vlaanderen en de Nederlandse provincie Zeeland.

In heel dit gebied kan de MUG-heli binnen de 15 minuten hulp bieden. De werking van de MUG-Heli wordt gefinancierd door de steden en gemeenten in het interventiegebied en door de Provincie West-Vlaanderen.

Ook een aantal commerciële partners, zoals hoofdsponsors Liantis en Artes-Depret, doen een stevige duit in het zakje. En daarnaast zijn er ook regelmatig solidariteitsacties vanuit het verenigingsleven of de serviceclubs.