AZ Sint-Lucas laat geen bezoek meer toe door besmettingen

Enkel voor patiënten op de palliatieve zorg, de materniteit en de kinderafdelingen is een uitzondering mogelijk. In het ziekenhuis ligt de afdeling voor coronapatiënten vol. "

We begrijpen dat dit bezoekverbod onaangenaam is voor familie en patiënten", zegt het ziekenhuis op sociale media. "Maar we vragen om je begrip voor deze preventieve maatregel".

Het ziekenhuis gaat op slot omdat er door besmette bezoekers al op meerdere niet-covidafdelingen besmettingen zijn voorgekomen. Bovendien ligt de corona-afdeling van AZ Sint-Lucas momenteel vol. "Het is geen aangename maatregel om te nemen maar we kunnen ons geen extra besmettingen permitteren in ons ziekenhuis. Bovendien ligt onze covid-afdeling momenteel vol", zegt directeur Niko Dierickx.