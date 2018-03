AZ Zeno genomineerd voor beste medisch complex

Alles samen zijn 44 projecten uit 23 landen weerhouden, van de 227 ingediende dossiers. Het gaat onder meer om het ziekenhuis AZ Zeno in Knokke-Heist, dat geïnspireerd werd door het werk van René Magritte. Het ziekenhuis is genomineerd in de categorie "beste medisch complex".

Ook het Antwerp Port House, de nieuwe zetel van het Havenbedrijf, is genomineerd, in de categorie "beste gerenoveerd gebouw". In Brussel is het residentiële project "Ilot sacré" genomineerd en in Charleroi "Rive Gauche", dat 40.000 vierkante meter aan woningen en handelsruimte omvat. Het komt in aanmerking voor de award van "beste winkelcentrum".

De jury van de Mipim Awards wordt dit jaar voorgezeten door Méka Brunel, algemeen directeur van Gecina - een vastgoedbedrijf dat actief is in de regio rond Parijs met voor bijna 20 miljard euro aan patrimonium.