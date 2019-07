AZ Zeno scoort zwak voor behandeling borstkanker

Dat schrijft Het Nieuwsblad. De meeste ziekenhuizen scoren vrij ­gemiddeld, maar enkele scoren ook ondermaats. Zoals het AZ Zeno in Knokke-Heist. Dat ziekenhuis scoort volgens de website van het Instituut veel slechter dan gemiddeld. Een kleine 70% van de patiënten was na vijf jaar nog in leven.

Een lijst van alle ziekenhuizen van goed naar slecht wil het VIKZ niet geven, maar duidelijk is dat het ene ziekenhuis beter scoort dan het andere. De kans op sterfte binnen de vijf jaar na de diagnose ligt in het UZ Leuven 48 procent lager dan in een gemiddeld Vlaams ziekenhuis. "Ziekenhuizen die in deze studie slecht of ondermaats scoren, zullen hun zorg beter moeten organiseren", luidt het.