In het ziekenhuis van Knokke-Heist neemt het aantal coronapatiënten ook toe. Voorlopig zijn er nog genoeg bedden voorzien, maar er wordt echter gevreesd voor een tekort aan personeel.

“Verschillende collega’s raken ook geveld door COVID-19”, zegt directeur Zorg Bart Dewaele van AZ Zeno. En dat brengt extra moeilijkheden met zich mee, naast de toename in het aantal patiënten.

Richting maximumcapaciteit

De uitdaging zal dan ook zijn om te zorgen dat alles haalbaar blijft voor het ziekenhuis in Knokke-Heist. In het zuiden kampen Roeselare en Kortrijk al met een maximumcapaciteit. Dat lijkt slechts uitstel in het noorden van de provincie.

“Wij zijn alvast op alles voorbereid”, aldus directeur Dewaele.