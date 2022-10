Aziatische Hoornaar in West-Vlaanderen: uitheemse wespensoort die honingbijen opvreet - "We verdelgen nesten om opmars te stoppen"

In Provinciedomein Palingbeek in Ieper is vanmiddag een nest Aziatische hoornaars onschadelijk gemaakt.

Nu de bladeren van de bomen beginnen te vallen, zijn de grote nesten van de Aziatische hoornaar beter zichtbaar en toegankelijk, en dus makkelijker te verdelgen. Op het provinciedomein De Palingbeek in Ieper is vanmiddag nog zo'n nest onschadelijk gemaakt. De exotische wespensoort rukt al vijf jaar op in onze regio, en omdat ze een bedreiging vormt voor de bijen, is het heel belangrijk om de nesten te vernietigen.

"Dit jaar werden er al drie nesten van Aziatische hoornaars, een uitheemse wespensoort die onder andere honingbijen opvreet, opgemerkt op de West-Vlaamse provinciedomeinen", dat zegt N-VA West-Vlaanderen. Provincieraadslid Johan De Poorter (N-VA) vroeg dit op bij het provinciebestuur.

"Opmars halt toe roepen"

“Om de opmars van de exotische wespensoort een halt toe te roepen, worden alle nesten best zo snel mogelijk vernietigd. Wie er zelf één opmerkt, kan die registreren op de website van Vespawatch”, stelt provincieraadslid De Poorter.

De groendienst van de provincie West-Vlaanderen signaleerde dit jaar al nesten van de Aziatische hoornaars in de provinciedomeinen Kemmelberg, Palingbeek én Bulskampveld.

“Op de Kemmelberg werden die intussen verwijderd. In het provinciedomein in Beernem is het nest nog niet gelokaliseerd. Het is niet de provincie West-Vlaanderen maar wel het Vlaamse project Vespawatch die het terugdringen van de Aziatische hoornaars coördineert”, verduidelijkt Johan De Poorter. (lees verder onder de foto)

Bedreiging voor inheems bijen

Experts maakten zich de voorbije maanden grote zorgen over de snelle verspreiding van de Aziatische hoornaar.

De Poorter: “Deze exotische wespensoort vormt namelijk een ernstige bedreiging voor onze inheemse bijen. Om de druk op de honingbijen wat te temperen, wil de provincie West-Vlaanderen op haar domeinen de nectar- en stuifmeelbronnen laten toenemen door een aantal gerichte inrichtings- en beheermaatregelen. Hoe meer bloembezoekende insecten er zijn, hoe meer alternatieve prooien er zijn voor de Aziatische hoornaar”.

Vlaamse Bijeninstituut verdelgt hoornaar

De belangrijkste maatregel om de opmars van de Aziatisch hoornaars te vertragen, is echter het zo snel mogelijk vernietigen van de nesten. Wie zelf een nest opmerkt, kan dat registreren via vespawatch.be. Vervolgens staat het Vlaamse Bijeninstituut (=VBI) in voor de verdelging van de nesten. Zelf een nest Aziatische hoornaars onschadelijk maken is geen goed plan, want de wespen vallen meteen aan.

