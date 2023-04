Aziatische Hoornaars krijgen zendertje om nesten op te sporen en verdelgen

Voor het eerst krijgen in onze provincie Aziatische Hoornaars een zendertje mee. Dat laat verdelgers toe de nesten te ontdekken. De Aziatische hoornaar is een invasieve wesp, die de inheemse soorten verdringt.

Maar hoe gaat dat in zijn werk? Eerst vangen ze de wesp met een lokmiddel om ze dan te verdoven. Vervolgens maken ze de Hoornaar vast op een plastic plaatje, waardoor ze dan een zendertje aan de wesp kunnen bevestigen.

300 euro per stuk

Maar de zenders zijn duur. "Zo’n zendertje kost momenteel rond de 300 euro per stuk. Er hangt daar een klein lusje aan en met een stevige draad, die we bevestigen aan de onderzijde van de Hoornaar", vertelt Dominique Soete van Vespa-Watch, het Vlaams meldpunt voor nesten van Aziatische hoornaar. (Lees verder onder de foto)

Subsidies

Omdat de zenders duur zijn zal de provincie West-Vlaanderen de hele operatie subsidiëren om meer nesten te kunnen opsporen en te verdelgen. Elke zomer blijven nog te veel nesten onder de radar. De eerste Hoornaars zullen wellicht al in juni een zendertje krijgen.

Ook bij ons komt de Aziatische Hoornaar steeds meer voor. In West-Vlaanderen heeft het gespecialiseerde Vespa Watch in 2022 -meer dan 120 nesten van die wespen verwijderd. Dat is een sterke stijging in vergelijking met het jaar ervoor.