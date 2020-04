Babbelbus brengt rusthuisbewoners en familie veilig samen

Het gaat om een busje met lift waar men de bewoners met behulp van een rolstoel gemakkelijk binnen laat. De bezoeker komt binnen via de zijdeur. Bewoners en bezoekers worden van elkaar gescheiden door een wand van plexiglas. Na elk bezoek en op het einde van de dag wordt het busje volledig ontsmet. De Babbelbus staat aan woonzorgcentrum Ter Melle in Heule.

Voor de rusthuisbewoners, die al zeven weken geen extern bezoek mogen ontvangen is de Babbelbus een uitstekend alternatief. Jeanne Buyck, die 88 is, mocht als eerste bewoner plaatsnemen om er haar zoon Jean-Pierre in levende lijve terug te zien.

Tentopstelling

Overigens heeft Kortrijk ook een andere oplossing in petto om bewoners van woonzorgcentra op een veilige manier samen te brengen met hun familie en vrienden. In de tuin van woonzorgcentrum Biezenheem komt er een opstelling met tenten. Er wordt een zone voor bezoekers en een zone voor bewoners afgebakend met nadars. Aan elke kant komt er een tent, met de opening naar elkaar gericht.