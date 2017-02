Een deel van het kunstwerk waaide vorig jaar van het dak door een hevige storm. Het werk is nu hersteld en extra verstevigd. Bedoeling is dat het voor de paasvakantie dus op zijn vertrouwde plek staat. Het kunstwerk is van de hand van de Tsjechische kunstenaar David Cerny en was eerder al te zien in de openluchttentoonstelling Beaufort 2006.