Back to the eighties met 'Ik was 18 in '80 in Brugge'

In Brugge pakt het stadsarchief op Erfgoeddag uit met “Ik was 18 in ’80 in Brugge”. De tentoonstelling katapulteert haar bezoekers naar de jaren ’80 en dompelt hen onder in de punk en new wave, die toen bijzonder populair waren in Brugge.

Ook populair in diezelfde jaren, was Red Zebra. Toen Fernand Buyls veertig jaar geleden “I Can’t Live in a Living Room” opnam, vermoedde hij niet dat het nummer van Red Zebra veertig jaar later nog altijd zou meegaan. Net als het nummer, moet de tentoonstelling in het Stadsarchief van Brugge mooie herinneringen oproepen. Dankzij bijzondere beelden en teksten wanen bezoekers zich meteen terug in de eighties. Zanger en gastcurator Peter Slabbynck spreekt van een ware trip down memory lane.

“Ik was 18 in ’80 in Brugge “ loopt tot half juni in het Brugse stadsarchief.