Badmintonveteraan protesteert op Brugse markt: "veilige buitensport"

Eind dit jaar mag Erik naar de wereldkampioenschappen in Spanje. Maar om tegen dan klaar te zijn moet hij minstens drie maanden op niveau kunnen spelen en geregeld tornooien kunnen afwerken. Hij is pas 52, maar hij wil later in z’n leven het Guiness Book of Records halen en een 97-jarige Canadees van de troon stoten als oudste speler ter wereld. Als hij geen gehoor krijgt van de regering, denkt hij er zelfs over na om vanaf volgende maand in hongerstaking te gaan.

Veilige buitensport

"Volgens mij hebben ze alle indoorsporten op een hoopje gegooid," zegt Timmerman. "Een Deense studie heeft bewezen dat badminton even veilig is als de buitensporten dus ik hoop dat het overlegcomité daar rekening mee houdt. Het is nu zes maanden dat ik geen slag heb geslagen. En het is werkelijk tijd dat ik herbegin."

"We moeten leren leven met het virus," besluit Timmerman: "Gezondheid is belangrijker dan die terrassen heropenen. Sport is gewoon gezond.