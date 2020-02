Baggerwerken van start in havengeul Blankenberge

Dat is nodig om de gewenste diepte van de havengeul opnieuw te garanderen voor het scheepvaartverkeer. Het wegwerken van het zand in de havengeul kan, afhankelijk van de weersomstandigheden en het tempo waaraan verder gewerkt kan worden, drie à vier weken duren.

Verzanding

Storm Ciara heeft haar sporen nagelaten op heel wat plaatsen langs de kust. Ook de havengeul van Blankenberge bleef niet gespaard. De sterke stroming en golfslag hebben ervoor gezorgd dat er een zandpakket bijkwam. Bij laag water komt een deel van het zand boven het wateroppervlak. Dat kan voor een gevaarlijke situatie zorgen voor de scheepvaart die de haven in of uit wil varen. Bij hoog tij kan men met de nodige voorzichtigheid wel nog binnen of buiten varen. Bij laag tij is de havengeul ontoegankelijk. De baggerwerken die vandaag opstarten, zullen zo spoedig mogelijk een veilige doorgang langs de oostzijde van de geul voorzien.

Nieuwe strekdam

Het verzandingsprobleem van de havengeul in Blankenberge bestaat al lang. Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) zocht daarom naar een structurele oplossing voor dit probleem. Er is gekozen om een nieuwe hellende strekdam te bouwen ten westen van de havengeul.

