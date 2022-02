Baggerwerken Vestingen Ieper: 23 bommen en stenen kanongskogel bovengehaald

Bij de baggerwerken op de Vestingen in Ieper zijn al 23 bommen bovengehaald. Bij acht daarvan was het ontstekingsmechanisme nog intact.

De baggerwerken zijn aan de tweede fase toe. De baggeraars werken nu op de Kasteelgracht tussen de Vaubanstraat en de Menenpoort. De voorbije weken baggerden ze het stuk tussen de Menenpoort en het voormalige open zwembad.

Zelfs kanonskogel

In het slib op de bodem zijn al 23 bommen bovengehaald, waarvan 8 die nog konden ontploffen. Schepen Valentijn Despeghel: "We hadden er meer verwacht, maar wellicht zitten er veel bommen dieper dan de sliblaag. Ik elk geval werken we nauw samen met de ontmijningsdienst DOVO. De baggeraars haalden ook al een Britse en een Duitse helm uit het slib, en ook een stenen kanonskogel uit de jaren 1600.”

Tijdens de werken ter hoogte van de Kasteelgracht is er plaatselijk verkeershinder.

Betere waterkwaliteit

"Door de werken zal ook de waterkwaliteit verbeteren. Onze vestingen maken deel uit van een complex watersysteem. Zo zorgen de stadsgrachten mee voor de goede waterafvoer vanuit hoger gelegen gronden ten zuiden van de stad tijdens natte periodes én kunnen ze als waterbuffer dienen tijdens droge zomermaanden."