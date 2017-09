Bajram en broer kunnen (voorlopig) blijven

Er is voorlopig een oplossing voor Bajram en zijn broer. Ze kunnen zeker tot het eind van het schooljaar in ons land blijven.

Begin deze week was er in Brugge spontaan protest uitgebroken in het Technisch Instituut Heilige Familie (Maricolen) en in het KTA, omdat een Albanees gezin dreigde uitgewezen te worden. Bajram zijn broer Argjend lopen in Brugge school, maar zouden samen met hun gezin na negen jaar het land worden uitgewezen.

Asielaanvraag

Maar zo ver komt het dus voorlopig niet. De advocaat heeft de procedure voor een asielaanvraag voor de broers opgestart en daardoor kunnen ze normaal tot het eind van het schooljaar verder in Brugge studeren. Over het lot van de ouders is er minder duidelijkheid. Zij geven de toekomst van hun kinderen voorrang, maar zijn zelf nog niet zeker of ze in ons land kunnen blijven.

Bajram en zijn broer kunnen bij familie terecht en gaan al sinds gisteren terug naar school.

Lees meer