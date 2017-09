Een bakker uit Izegem die gemotiveerde meisjes zoch voor zijn winkel, heeft een brief ontvangen van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Dat meldt Het Nieuwsblad.

De man ging expliciet op zoek naar vrouwen om een handje toe te steken in zijn zaak, maar daarmee riskeert hij een fikse boete want dat is discriminerend, vindt het Instituut. Volgens de bakker leent een bepaald soort werk zich nu eenmaal beter voor vrouwen en ander ­beter voor mannen.