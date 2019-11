Bakkerij Ignace uit Roeselare is failliet. 30 medewerkers verliezen hun job. De zaak is vorig jaar nog overgenomen door een ondernemer uit Lommel. Bakkerij Ignace heeft 5 winkels in Roeselare.

De eerste bakkerij van Ignace in Roeselare ging open in de jaren 80. Op vandaag zijn het er vijf, allemaal in Roeselare. Maar die zijn sinds een jaar eigendom van iemand uit Lommel. Maar nu is de bakkerij dus failliet verklaard. Via een boodschap aan de deur bedankt het personeel de klanten voor het vertrouwen.