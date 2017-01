Balans na het BK: 20.000 fans en ambitie voor WK 2021

Het BK heeft niet alleen de sportieve verwachtingen ingelost, ook langs het parcours was er veel animo. Een kleine 20.000 toeschouwers zijn naar Oostende afgezakt om hun helden aan te moedigen.

Een week lang vloeide er ook veel inkt over de loopstrook in het parcours, maar de commotie is na een inkorting van 50 meter gaan liggen.

Bij de beloften deden de West-Vlamingen het goed. Nicolas Cleppe uit Ingelmunster pakte zilver en dat zorgt uiteraard voor feestvreugde bij de supporters.

Met zo’n 17.000 betalende toeschouwers en 3.250 vips is de organisatie tevreden. Ze hebben kosten nog moeite gespaard om van het BK een echt volksfeest te maken. Voor Oostende is het BK een geslaagde test met oog op een eventueel WK in 2021, dat bevestigt ook burgemeester Johan Vandelanotte