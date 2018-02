De jongeman uit Deerlijk is verlamd aan zijn rechterzijde door een hersenbloeding en gaat na Sochi in 2014 naar PyeongChang.

De 25 jarige Balcaen trekt met ambitie naar PyeongChang. Op de vorige olympiade in Sotchi vier jaar geleden werd hij 29ste in de slalom en 23ste in de reuzeslalom. Deze olympiade hoopt hij op een plaats binnen de top tien. Balcaen is enkele dagen terug in België voor zijn sponsors want de skiër woont in de Oostenrijkse bergen waar hij stevig door kan trainen.