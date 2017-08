Balkonrotonde Knokke-Heist straks open

Vanaf vandaag is de verkeerswisselaar van de A11/N49 in Knokke-Heist klaar.

Wie vanuit Brugge of de haven van Zeebrugge komt en naar Knokke wil, zal dus vermoedelijk vanaf vanmiddag geen hinder meer ondervinden. Ook de nieuwe balkonrotonde aan de Natiënlaan (N49) en Dudzelestraat (N376) is volledig afgewerkt en is wellicht vanmiddag klaar voor gebruik. Fietsers of voetgangers zullen er veilig onder kunnen rijden of wandelen. Morgen volgt de feestelijke opening van de A11.

Haven

Het Zeebrugse havenbestuur is zoals verwacht verheugd over de nieuwe verkeersafwikkeling. Het vrachtverkeer uit de haven kan nu het binnenland nog vlotter bereiken. "Dit is cruciaal voor de ontwikkeling van de haven. Bijna 70 % van het haventransport gaat over de weg en hier is elke tijdswinst belangrijk", zegt het havenbestuur. Bovendien zal de ontwikkeling van de A11 zonder twijfel de concurrentiepositie van de haven verbeteren.

Toerisme en handel

"Ook voor het toerisme is dit uitstekend nieuws", zegt Frederik Serruys, directeur UNIZO West-Vlaanderen. "Toeristen kiezen voor een vlot bereikbare bestemming. Door de A11 behoort de Oostkust zeker tot de mogelijkheden. Men zal ook makkelijker een uitstap naar de Oostkust combineren met een bezoek aan stad Brugge of vice versa. Dat komt ook het toerisme in stad Brugge ten goede.” UNIZO West-Vlaanderen stelt dat er ook bijkomende opportuniteiten voor KMO’s komen.