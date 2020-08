Balta boekt kwart minder omzet

Vooral het tweede kwartaal was uitdagend voor Balta vanwege de wereldwijde lockdowns door het coronavirus. De brutowinst daalde in de eerste jaarhelft met 51 procent, tot 18,3 miljoen euro. "De resultaten werden het zwaarst beïnvloed in april, met een verbeterende trend die medio mei begon en zich in juni voortzette", zegt CEO Cyrille Ragoucy in een persbericht. "Balta heeft zijn operationele veerkracht aangetoond door met succes kosten te besparen en geld te vrijwaren. Wij namen maatregelen om onze werknemers te beschermen en de relaties met onze leveranciers en klanten te onderhouden."

Fabrieken gesloten

In juli liet Balta al weten in het tweede kwartaal een omzetverlies te hebben geleden van 106,7 miljoen euro, een daling met 36,5 procent tegenover een jaar eerder. De netto kasstroom was in het kwartaal 7,1 miljoen euro positief. Balta sloot vanwege de coronacrisis tijdelijk zes van de acht fabrieken om kosten te besparen. "Tijdens de lockdowns hebben we onze productieniveaus flexibel ingezet om aan de verminderde vraag te voldoen, terwijl we de klantenorders efficiënt bleven uitvoeren", legt het bedrijf uit. Vanaf midden mei, bij de heropening van de markten, verhoogde het bedrijf geleidelijk de productie. "We verwachten nog steeds ongeveer 85 procent van de capaciteit te bereiken in het vierde kwartaal van 2020, waarbij we anticiperen op extra werkkapitaalvereisten."