Balta keert geen dividend uit

Dat blijkt uit de jaarresultaten van de West-Vlaamse tapijtreus, die 2020 eindigde met rode cijfers. Ook voor de tapijtproducent zorgde het coronavirus voor een ongekend jaar. Balta moest een tijdje fabrieken op slot houden. De tweede jaarhelft zorgde voor beterschap, met vanaf juli een herstelling van de inkomsten naar normalere niveaus. Dat vertaalde zich in een jaaromzet van 561,8 miljoen euro: 16,3 procent minder dan een jaar eerder.

Nettoverlies

Het bedrijfsresultaat daalde 28,2 procent tot 20,2 miljoen euro. Netto leed Balta een verlies van 12,6 miljoen euro, tegenover meer dan 10 miljoen euro winst een jaar eerder. Een dividend komt er niet. De tapijtproducent wijst naar de onzekere omgeving, geplande uitgaven en de schuldgraad. Balta zegt waakzaam te blijven, gezien de nieuwe pandemiebeperkingen in veel markten en kostenstijgingen als gevolg van marktverstoringen. In januari zag het bedrijf de trends uit het vierde kwartaal doorgaan. Het orderboek is solide, verzekert Balta.