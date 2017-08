Balta lost verwachtingen in

Textielbedrijf Balta uit Wielsbeke heeft de verwachtingen van analisten en beleggers min of meer ingelost in de eerste halfjaarresultaten sinds de beursgang midden juni.

De West-Vlaamse tapijtreus noteerde een omzet van bijna 334 miljoen euro, een toename met 15 procent op jaarbasis. De hogere grondstofprijzen hadden dan weer niet het verwachte effect op de brutobedrijfswinst. Die kwam uit op 46 miljoen euro, een stijging met 11 procent.

Midden juni trok Balta naar de Brusselse beurs aan een intekenprijs van 13,25 euro per aandeel, een prijs waar de West-Vlamingen nog altijd onder noteren. Toch noemt de tapijtgigant de beursintroductie "succesvol", en benadrukt het bedrijf dat het kredietprofiel aanzienlijk verbeterd is en de schuldratio verlaagd werd.

CEO Tom Debusschere behoudt dan ook de vooruitzichten voor heel 2017. "We anticiperen op voortdurende tegenwind van hogere grondstofprijzen en valuta-impact en blijven compenserende maatregelen nemen. We blijven ervan overtuigd dat we onze doelstellingen voor het volledige jaar zullen bereiken."

Bij de beursopening koerste Balta na de bekendmaking van de resultaten woensdagochtend 1 procent hoger.