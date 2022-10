Balta nu ook officieel omgedoopt tot Belysse

Op de Brusselse beurs zal het aandeel noteren als BELYS, zo meldt het bedrijf.

Balta moest van bedrijfsnaam veranderen na de verkoop van drie divisies en de merknaam aan het Britse Victoria. In september stelde het de naam Belysse voor. De aandeelhouders hebben de wijziging goedgekeurd.

Belysse ontwerpt en maakt textielvloerbekledingen en verkoopt die voornamelijk in Noord-Amerika en Europa.

Het bedrijf heeft zijn hoofdzetel in Waregem en telt bijna 1.300 werknemers. Er zijn fabrieken in Tielt en Zele en in Los Angeles in de VS.