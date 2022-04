Balta rondt verkoop divisies aan Victoria af

Het West-Vlaamse tapijtenbedrijf Balta heeft de verkoop van drie divisies aan het Britse bedrijf Victoria afgerond. Ook de merknaam "Balta" is verkocht aan de Britse sectorgenoot. In het derde kwartaal maakt Balta de nieuwe bedrijfsnaam bekend, klinkt het in een persbericht.

Eind november had Balta de deal aangekondigd. Het gaat om de divisies 'Rugs' (gewone tapijten), 'Residential polypropyleen' (kamerbreed tapijt) en 'Non-Woven' (naaldvilt voor onder meer rode lopers).

"Behoud van loons- & arbeidsvoorwaarden"

De productie van de betrokken divisies zit verspreid over verschillende vestigingen in West- en Oost-Vlaanderen en Turkije. Er zijn ook distributiecentra in de Verenigde Staten. Er werken circa 2.500 mensen, van wie 1.650 in België. Zij behouden na de verkoop hun loon- en arbeidsvoorwaarden en er zijn geen ontslagen gepland, benadrukte Balta destijds.

Nu nog enkel West-Vlaamse vestiging in Tielt

Balta houdt bijna 1.300 werknemers over in drie fabrieken: Tielt en Zele en Los Angeles in de VS.

"De transactie zal de overblijvende Groep in staat stellen zich te concentreren op de ontwikkeling van zijn commerciële activiteiten in Europa en in de Verenigde Staten onder de belangrijkste merken 'modulyss' en 'Bentley Mills', alsook van zijn premium Europese Residential polyamideactiviteiten", klink het in het persbericht.