Balta Rugs sluit site in Avelgem, 256 jobs in gevaar

Balta Rugs wil zijn site in Avelgem sluiten. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. Er werken 500 mensen op de site, de helft daarvan zou zijn job verliezen.

De economie heeft het moeilijk, zegt Balta Rugs, en de kosten voor de garenafdeling lopen steeds hoger op. De stijgende energieprijzen doen de textielgroep ook geen goed, klinkt het. Daarom wil Balta Rugs een deel van de activiteiten in Avelgem verhuizen naar haar andere vestigingen in Sint-Baafs-Vijve en Sint-Eloois-Vijve, en haar afdeling in Turkije.

Er werken 500 mensen in Avelgem, de helft kan verhuizen naar de andere vestigingen in onze regio. Voor 256 mensen dreigt dus het ontslag.

Europees distributiecentrum

Tegelijk wil Balta Rugs wel 14 miljoen investeren om de logistieke capaciteit in Sint-Baafs-Vijve uit te breiden: de groep wil van die site het centrale distributiecentrum maken voor Europa. "Met deze ingrepen kunnen we de slagkracht van onze divisie verbeteren en de toekomst van onze activiteiten in België alle kansen geven," zegt CEO Marc Dessein van Balta Rugs.

Bij Balta Rugs werken wereldwijd 2.500 mensen, behalve bij ons en in Turkije zijn ze ook actief in de VS.