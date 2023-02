Balta wil 295 jobs schrappen in Sint-Baafs-Vijve

Bij Balta in Sint-Baafs-Vijve zijn 295 jobs in gevaar. Het gaat om 30 bedienden, de rest zijn arbeiders. Vanmorgen was er een bijzondere ondernemingsraad, en dat zorgde bij het bedrijf al voor heel wat onrust. Onrust die eigenlijk nooit weg was: De Britse eigenaar Victoria sloot vorig jaar al de vestiging in Avelgem. Van de 500 jobs sneuvelde toen zowat de helft, de rest kon terecht in de andere vestigingen. Maar nu snijdt Balta dus ook in haar hoofdzetel in Sint-Baafs-Vijve.

Niet meer rendabel

Balta is van plan de productie te verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk. Volgens de tapijtproducent is het in België niet langer rendabel kamerbreed tapijt te maken, gezien de "stijgende loonkosten, het onstabiel energiebeleid en een dalende vraag naar vast tapijt op het continent".

Grondig herschikt

Victoria is sinds vorig jaar eigenaar van de merknaam Balta, en de vestigingen in Sint-Baafs-Vijve, Sint-Eloois-Vijve, Oudenaarde en Turkije. De fabriek in Avelgem hebben ze intussen gesloten. Het oorspronkelijke Balta heet nu Belysse, en heeft nog productie in Tielt en het Oost-Vlaamse Zele, en in Los Angeles. Het hoofdkantoor is in Waregem.

