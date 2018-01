Bamboehaai geboren in Sea Life

In Sea Life Blankenberge is vandaag een kleine bamboehaai geboren.

Dierenverzorgers van SEA LIFE Blankenberge voerden vandaag een routinecontrole uit van het aquarium “ocean tank”, waar onder andere een zeeschildpad, verschillende haaien, roggen en tropische vissen in verblijven. Daarbij merkten ze op dat er een kleine amboehaai geboren was.

Zeemeermin?

Een babyhaai wordt niet levend geboren. De haai wordt geboren uit een zeemeermintasje. Een wat? Ja, je leest het goed, een zeemeermintasje. Dat zijn taaie, leerachtige eikapsels, in een special vorm. De babyhaai groeit binnenin uit van embryo tot haai. Bij een bamboehaai duurt dit proces ongeveer drie maand. Bij de geboorte is de babyhaai ongeveer 15 cm groot.

Quarantaine

De kleine haai gaat nu een tijdje in quarantaine. Voor zijn oorspronkelijke aquarium is hij nog te klein en zou hij wel eens als voedsel kunnen worden aanzien door zijn medebewoners. Van zodra hij voldoende groot is om aan te sluiten bij een ander, kleiner aquarium, gaat hij daar heen. De babyhaai zal wellicht eind maart zichtbaar zijn voor de bezoekers van het park.

Verschillende soorten haaien

Op dit moment verblijven er 20 haaien in Se Life Blankenberge. Een zebrahaai, verpleegsterhaaien, zwartpuntrifhaaien, bamboehaaien, kathaaien en hondshaaien.