Bank helpt innovatieve starters

Daarom heeft BNP Paribas Fortis innovatiehubs opgericht. De bank helpt daarin om het groeiproces in goede banen te leiden. En vaak met succes. Een voorbeeld daarvan is Kinetura. Het bedrijf van twee Sijselenaren is gespecialiseerd in lichtarmaturen die veranderen van vorm en licht. Beide passen zich dus aan de noden van het moment.

Voorlopig zijn de lichtarmaturen van Kinetura vooral in trek bij architecten en interieurdesigners. Maar het is de bedoeling dat de producten straks ook toegankelijk zijn voor een breder publiek. En hoeft het nog gezegd: West-Vlaanderen wordt wereldwijd erkend als een trendsetter op verlichtingsgebied.