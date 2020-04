Barbecuetijd! Drukte van weleer bij slagers

Coronacrisis of niet: een echte barbecue liefhebber laat zich door het virus niet tegenhouden. De eerste mooie lentedag is voor veel mensen het perfecte moment om de barbecue voor het eerst aan te steken.

Het zonnetje dat schijnt en verplicht thuis blijven, het is haast de ideale combinatie om de barbecue weer van onder het stof te halen. Voor de slagers is dat een welgekomen extraatje, want ook zij ondervinden hinder van de coronacrisis.

Wij gingen een kijkje nemen bij slagerij Maertens in Brugge. De bestellingen voor barbecuevlees zijn er nauwelijks te volgen. “Het eerste barbecueweekend is meestal de top van het ganse jaar. Uit plaatsgebrek moesten we zelfs bestellingen in ons atelier, waar het uiteraard koel genoeg is, stockeren”, vertelt slager Bart.

Op voldoende afstand wachten

Er heerste dus opnieuw een drukte van weleer bij de slager, al werden de regels rond ‘social distance’ goed opgevolgd. Mensen wachtten op voldoende afstand van elkaar hun beurt af en genoten terwijl wat van de zon.