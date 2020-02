Barco gaat huidscanner dit jaar in VS lanceren

De scanner zal dit jaar in meer landen worden gelanceerd, waaronder de VS, maakte het technologiebedrijf uit Kortrijk bekend. Er liep al een proefproject in België en in Duitsland.

Huidkanker is wereldwijd in opmars. Naar schatting één op drie kankerdiagnoses betreft huidkanker. In de VS zou één op vijf volwassenen de zieke ooit ontwikkelen. Preventie is essentieel en dus ontwikkelde Barco een scanapparaat, verrijkt met artificiële intelligentie, waarmee dermatologen beelden van huidvlekjes kunnen maken en de evolutie ervan opvolgen.

Demetra kreeg vorig jaar groen licht van de Europese autoriteiten. De huidscanner wordt sindsdien in België en in Duitsland door een honderdtal dermatologen gebruikt.

