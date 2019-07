Barco noteert omzet- en winstgroei

De brutowinstmarge steeg 3,3 procentpunt vergeleken met dezelfde periode in 2018 tot 13,6 procent. Het orderboekje van Barco dikte 7,5 procent aan tot 533,8 miljoen euro in het eerste semester. De brutobedrijfswinst of ebitda kwam uit op 67,6 miljoen euro, een stijging van 16,1 miljoen euro. Netto groeide de winst met 15,8 miljoen tot 43,1 miljoen euro. Barco stelt de verwachtingen voor heel 2019 bij naar boven: de omzetgroei zou op 5 à 10 procent komen te liggen. De brutowinstmarge zou in lijn moeten liggen met die van het eerste halfjaar.