In 2012 nam Barco het voormalig ‘Projectiondesign’ in Fredrikstad over. Er werken 75 mensen in de onderzoeksafdeling en de productie van een specifiek type projectoren. Mogelijk verhuist die afdeling dus naar de nieuwe vestiging in Kortrijk. Volgens Barco gaat het momenteel nog maar om een studie, maar de integratie van de afdeling zou alvast de efficiëntie en productiviteit verhogen.