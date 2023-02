Barco presteert beter dan verwacht

Barco - producent van cinemaprojectoren maar ook bijvoorbeeld actief in de medische beeldvorming en controlekamers - kon de omzet met bijna een derde opkrikken tot iets meer dan een miljard euro. Dat is beter dan verwacht. Het Kortrijkse bedrijf zit daarmee bijna weer op het niveau van voor de pandemie. Ook de bestellingen zijn gestegen, onder impuls van een stevig herstel van de vraag in alle divisies. Het orderboek haalde eind 2022 en recordniveau van bijna 500 miljoen euro.

Dat is ook te zien in de winst. Voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen (EBITDA) bedroeg de winst 126,5 miljoen euro. Ook dat is meer dan verwacht.

Voor dit jaar verwacht Barco een omzetgroei van 10 à 15 procent. Vanaf het tweede kwartaal zou ook de activiteit in China weer moeten aantrekken. Dat was voor Barco de enige regio waar de omzet nog onder het niveau van voor de pandemie bleef.