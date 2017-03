Barco verkoopt verlichtingsactiviteiten

Beeldvormingsspecialist Barco heeft de verlichtingstak High End Systems uit het Amerikaanse Austin verkocht aan ETC. Hoeveel het verlichtingsbedrijf uit de VS neertelt voor High End Systems werd niet bekendgemaakt.

De verkoop van de verlichtingsactiviteiten past in de strategie van de Kortrijkzanen om zich toe te leggen op de kernactiviteiten en op markten waar Barco wereldwijd marktleider is, zo klinkt het in het persbericht.

High End Systems heeft kantoren in de Verenigde Staten en stelt 60 mensen tewerk, voornamelijk in het Texaanse Austin. Het bedrijf draaide in 2016 zowat break-even met een omzet van 20 miljoen dollar. ETC is met ruim duizend medewerkers in tien landen een maatje groter.

De transactie gaat zaterdag van kracht.