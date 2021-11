Barias uit Roeselare is KMO van het jaar

Lutosa, Agristo, Ardo, Greenyard... de klanten van Barias doen wellicht sneller een belletje rinkelen dan de naam van het bedrijf zelf. Al zal de verkiezing tot "Nationale KMO van het jaar" daar zeker iets aan veranderen. Barias is het geesteskind van Chris Mullie. Chris is een landbouwerszoon die zich als kleine jongen al afvroeg waarom mooie landbouwproducten in de winkel zo vaak lelijk en amateuristisch verpakt waren.