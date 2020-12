Bart Tommelein: "Grote bijeenkomsten, dan boete tot 4000 euro"

Tommelein wil niet alleen zware boetes voor lockdownfeestjes, maar bijvoorbeeld ook voor oma die haar kleinkinderen nog eens ziet. We moeten ons nu aan de regels houden, om straks gigantische problemen te vermijden, klinkt het.

"Het is niet de bedoeling om een heksenjacht te houden of zoveel mogelijk mensen te bestraffen of beboeten. Het is de bedoeling mensen te waarschuwen. En als er politiecontrole is, dan zijn er fikse boetes. Als men met meerdere mensen bij elkaar is dan kunnen er boetes volgen 4000 euro."

Te grote bijeenkomsten vermijden

Familiefeesten en te grote bijeenkomsten wil de burgemeester absoluut vermijden. Als oma één kleinkind teveel ziet, moet ze wel nog niet het ergste vrezen: "We zien in lockdownparty’s dat het gaat om 10 of 15 mensen. Het gaat niet om drie of vier mensen die bij elkaar komen. Het gaat om bij elkaar komen in grote groep met meerdere kinderen en kleinkinderen. Bijeenkomen in grote groep is absoluut uit den boze en af te raden."