Bart Van Loo op podium met "Napoleon"

Is Bart Van Loo een schrijver, verteller, redenaar of performer? Als hij op het podium staat met zijn voorstelling “Napoleon” is hij alles ineen en zelfs meer. Een woordkunstenaar die het leven van Napoleon fileert en in het publiek gooit. Van Loo schreef ook een boek over Napoleon en dat kreeg alleen maar lovende kritieken. De voorstelling volgt hetzelfde pad.

Bart van Loo woont in Moorsele en speelde met de première thuis in Wevelgem voor een uitverkochte zaal. In februari staat hij in Poperinge en in maart in Beernem.