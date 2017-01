Zijn parachute ging op tijd open en de man landde in het midden van de Markt, schrijven verschillende kranten. De politie zou een onderzoek gestart zijn want de man bracht niet alleen zichzelf, maar ook anderen in gevaar. Hij vroeg de stunt ook niet aan en is helemaal in de klokkentoren geklommen om naar beneden te springen. Die toegang is verboden. Het filmpje van de sprong is aan de redactie van VTM bezorgd.