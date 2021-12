Basisscholen dicht, horeca tot 20 u, bubbel van 5, wat beslist het overlegcomité straks?

Dit zijn alvast de adviezen van de expertengroep GEMS:

De horeca moet al om 20 uur de deuren sluiten. Nu is dat nog 23 uur.

moet al om 20 uur de deuren sluiten. Nu is dat nog 23 uur. Basisscholen moeten voor 10 dagen dicht. Ze mogen pas terug open, als de cijfers dat toelaten. Ze zullen extra maatregelen moeten nemen. De Gems denkt aan mondmaskerplicht vanaf zes jaar en zelftesten.

moeten voor 10 dagen dicht. Ze mogen pas terug open, als de cijfers dat toelaten. Ze zullen extra maatregelen moeten nemen. De Gems denkt aan mondmaskerplicht vanaf zes jaar en zelftesten. Middelbare scholen zouden een mix moeten maken tussen afstands- en contactonderwijs, minstens tot aan de examens.

zouden een mix moeten maken tussen afstands- en contactonderwijs, minstens tot aan de examens. Universiteiten en hogescholen schakelen over naar code oranje. Dat betekent meer lessen van thuis uit.

schakelen over naar code oranje. Dat betekent meer lessen van thuis uit. Alle binnenactiviteiten en drukke buitenactiviteiten worden verboden. Dus ook niet-professionele sporten. Professionele sporten kunnen wel nog, maar zonder publiek.

worden verboden. Dus ook niet-professionele sporten. Professionele sporten kunnen wel nog, maar zonder publiek. De Gems stelt voor om onze contacten te beperken en thuis maximaal 5 mensen uit te nodigen. Het woord bubbel valt dus opnieuw.

te beperken en maximaal 5 mensen uit te nodigen. Het woord bubbel valt dus opnieuw. Alle evenementen voor meer dan 200 mensen moeten worden verboden. Dat geldt zowel voor evenementen binnen als buiten. Kleine evenementen kunnen wel doorgaan, als het publiek kan zitten, een mondmasker draagt en een coronapas heeft.

voor meer dan 200 mensen moeten worden verboden. Dat geldt zowel voor evenementen binnen als buiten. Kleine evenementen kunnen wel doorgaan, als het publiek kan zitten, een mondmasker draagt en een coronapas heeft. De Gems vraagt ook maatregelen om drukte in winkels te vermijden.

Het is niet zeker dat het overlegcomité al deze adviezen zal volgen. Maar minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke vond het expertenrapport van de GEMS alvast "een zeer goed uitgangspunt". "De politiek moet doen wat moet", was hij duidelijk. Of het ook echt zo ver komt is nog af te wachten. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts riep donderdagavond al op om naast de virologische winsten ook de maatschappelijke kosten van een sluiting van de scholen in rekening te nemen. "De laatste plek waar je verplicht het licht uitdoet, is de school."

Het is in elk geval expliciet de bedoeling om de coronamaatregelen deze keer goed te krijgen. "Als het stormt en het blijft stormen kan je de dijken blijven versterken, maar op een gegeven moment moet je ze wel echt sterk genoeg maken. Het kan niet de bedoeling zijn dat we nog een vierde Overlegcomité samenroepen", waarschuwde Vandenbroucke in de Kamer.

Het Overlegcomité komt om 9 uur fysiek samen in het Brusselse Egmontpaleis. Nadien volgt tekst en uitleg bij de getroffen maatregelen tijdens een persconferentie.