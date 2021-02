Basisschool De Kiem blijft preventief gesloten

Maandag gaan de meeste scholen terug open na de krokusvakantie. VBS De Kiem uit Ruddervoorde doet dat niet. Woensdag 10 februari ging de school al op slot na een grote corona-uitbraak bij de leerlingen en het personeel. Recente testresultaten bevestigden dat er nog steeds een actieve aanwezigheid van besmettingen is binnen de leerlingen van de school en hun omgeving.

Vooraleer de school terug opengaat, wil de burgemeester een duidelijk overzicht krijgen van alle besmette leerlingen en leerkrachten. Dan weten ze pas onder welke voorwaarden ze terug leerlingen kunnen ontvangen.

Grote testronde bij leerlingen en personeel

Aanstaande maandag worden alle leerlingen en personeelsleden van de school getest op corona. Dit zal gebeuren met tijdsloten zodat alles veilig zal verlopen. De resultaten van deze tests zullen pas dinsdagavond bekend zijn. In afwachting van deze resultaten is er een preventieve sluiting tot en met woensdag 24 februari. De school organiseert wel afstandsonderwijs. Op woensdagochtend is er opnieuw een evaluatie van de situatie.

Geen noodopvang

De school voorziet geen noodopvang omdat het ten stelligste wordt afgeraden om kinderen met elkaar in contact te laten komen. De school vraagt ook voorzichtigheid aan de ouders als hun kind aangesloten is bij een sport- of jeugdbeweging. Ze vragen om de kinderen thuis te houden om het welzijn van alle gezinnen voorop te stellen.

Alles komt goed

Burgemeester Jan de Keyser (CD&V) blijft positief: "We moeten de kaart van de volksgezondheid trekken en de bovengemiddelde graad van besmettingen bij de leerlingen sturen ons in de richting van testen. Zo krijgen we helderheid in de besmettingen en kunnen we gepast schakelen. Wij geloven erin dat het allemaal weer goed komt en dat we er ons samen zullen doorslaan!"