Basket tweede klasse: Kortrijk Spurs verslaan opnieuw Guco Lier en stoten door naar finale

In de Top Division Men One, de tweede nationale klasse in het basketbal, heeft Kortrijk Spurs zich geplaatst voor de finale van de play-offs. In de derde en beslissende wedstrijd van de halve finale versloeg Kortrijk Spurs voor de tweede maal Guco Lier.

De Antwerpenaren wonnen vorige vrijdag in de Lange Munte nog van de Spurs met een score van 74-76. Twee dagen later wonnen de Kortrijkzanen in Lier met 63-72 en zo moest een derde wedstrijd de doorslag geven wie naar de finale van de play-offs mag.

Revanche

Vorig seizoen verloren de Kortrijk Spurs de finale van de play-offs tegen Guco. Nu waren de Spurs uit op revanche, maar in de aanvangsfase had de thuisploeg last van zenuwen. De bezoekers kwamen namelijk op voorsprong met 12-16.

De Spurs schoten in actie en lieten meteen een voorsprong van 36-18 optekenen. Aan de rust leidde Kortrijk met 46-23. De wedstrijd was dan al gespeeld, waardoor de tweede helft overbodig was. Coach van de Spurs Christophe Beghin stuwde zijn jongens voort naar de zege met een eindscore van 85-61.

In schoonheid afsluiten

Hoe dan ook spelen de Spurs volgend seizoen in de hoogste klasse. Zij zijn trouwens de enige ploeg met een licentie. De Beker van Vlaanderen staat al op hun palmares, maar de ploeg wil dit seizoen in schoonheid afsluiten door ook de kampioenstitel te bemachtigen.

Vrijdagavond begint Kortrijk voor eigen publiek aan de play-off finale. In een best of five moeten ze het opnemen tegen LDP Donza.