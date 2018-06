In Roeselare zijn de batjes gestart met het traditionele gratis reuzenvat Rodenbach en is ook het vernieuwde De Coninckplein geopend.

De opening van de koopjes in Roeselare gaat gepaard met een gratis reuzenvat Rodenbach. Een traditie die al 32 jaar bestaat. Dit vat is meestal in enkele uren leeggedronken.

Heropening ‘Zwijnenmarkt’

Samen met start van de batjes is ook het De Coninck plein heropend. Het plein is bij de Roeselarenaars beter gekend als het Sint-Amandsplein of de Zwijnenmarkt. Het parkeerterrein heeft plaats gemaakt voor een grasvlakte met rondom bomen en zitbanken.