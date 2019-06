Batjes Roeselare van start met reuzenvat

Het startschot voor de batjes in Roeselare is het moment dat de tapkraan van het reuzenvat Rodenbach open gaat. Wie een glas gekocht heeft mag het komen bijvullen tot het vat op is. Elk jaar krijgt het glas overigens een nieuw design. Het ontwerp is dit jaar aan de hand van Melissa Casier uit Oostnieuwkerke. Zij maakte haar variant van de beeltenis van Albrecht Rodenbach. Het bier van de stad blijft vloeien tot rond half elf, wanneer de bodem van het vat bereikt wordt.

De batjes blijven duren tot nu maandag. Een overzicht van alle gebeurtenissen vind je op de site van shopping Roeselare.

