Batjes Roeselare worden bubbelbatjes dit jaar

De korpschef en het stadsbestuur zijn gealarmeerd door de samenscholingen dit weekend in Brussel en willen, met het mooie weer, elk risico vermijden. Het Vat van Rodenbach wordt vervangen door het Blik van Rodenbach, maar dan in uw bubbel thuis en dus duidelijk niet op de Markt. Die wordt zelfs afgezet vanaf donderdag tot en met maandag.

En shoppen mag uiteraard, maar het aantal winkellustigen wordt het hele weekend nauw gecontroleerd. De politie gaat aan crowdcontrol doen. "Zij mogen komen shoppen, maar binnen de wettelijke normen en op de Grote Markt mogen zij in hun bubbel van tien iets verbruiken, zittend op een terras".

Anders dan anders

Burgemeester Kris Declercq: "Deze batjes zijn anders dan andere. Het zijn batjes light, in je bubbel zelf. Het is niet de bedoeling dat mensen in grote getale elkaar komen verdringen. Het is geen braderie, en ze moeten niet naar het Vat van Rodenbach komen. We zullen ervoor zorgen dat er volgend jaar een groter vat staat."